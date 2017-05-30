Ураган повредил самолеты в Шереметьево

В понедельник, 29 мая, несколько самолетов в аэропорту Шереметьево получили повреждения из-за сильного ветра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы Московского авиаузла.

По словам собеседников агентства, три воздушных судна были повреждены внешним аэродромным оборудованием, еще в один во время посадки попала молния.

Ветер опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на Superjet 100, в результате повреждения получил воздухозаборник самолета. Airbus 330 и Boeing 777 получили повреждения створки шасси и двери из-за удара стремянки и трапа.

Молния поразила фюзеляж самолета Airbus, прибывшего в Москву из Владивостока. В итоге воздушное судно удалось посадить благополучно.

В результате этих инцидентов никто не пострадал.

Ураган в Москве начался во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метра в секунду. По данным Гидрометцентра, одна из метеостанций столицы зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.

Жертвами стихии в столичном регионе стали 16 человек. Основной причиной гибели людей были упавшие деревья. Кроме того, из-за урагана получили травмы около 170 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.