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В Британии тигр убил смотрительницу зоопарка
В Великобритании смотрительница зоопарка погибла в результате нападения тигра. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".
Несчастный случай произошел в зоопарке "Хэмертон", когда тигр вошел в огороженную зону, где в тот момент находилась смотрительница.
"Тигр вошел на огороженную территорию, где была смотритель. К сожалению, она скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что животное после нападения не сбежало.
В марте сообщалось, что под Хабаровском несколько тигров напали на домашних животных.
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