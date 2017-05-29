В Британии тигр убил смотрительницу зоопарка

В Великобритании смотрительница зоопарка погибла в результате нападения тигра. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

Несчастный случай произошел в зоопарке "Хэмертон", когда тигр вошел в огороженную зону, где в тот момент находилась смотрительница.

"Тигр вошел на огороженную территорию, где была смотритель. К сожалению, она скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что животное после нападения не сбежало.

В марте сообщалось, что под Хабаровском несколько тигров напали на домашних животных.