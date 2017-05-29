Момент разрушения пирамиды Голода попал на видео

Момент разрушения так называемой пирамиды Голода попал на видео. Инцидент произошел в Подмосковье на Новорижском шоссе. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

Видео снято из автомобиля на видеорегистратор. В ролике видно, как за несколько секунд до разрушения из постройки выбегают люди. Пирамида была построена в 1999 году на 38-м километре шоссе. Высота строения достигала 44 метра, ее вес оценивался в 55 тонн. Стоимость возведения пирамиды – 1 миллион долларов. Пирамиды Голода были разработаны российским инженером Александром Голодом. По идее автора, сооружения должны «накапливать» «биоэнергию». В результате урагана в Москве погибли как минимум 12 человек, более 100 человек получили травмы. Ураган сорвал крыши, повалил рекламные конструкции и деревья. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Такая погода сохранится до утра 30 мая.