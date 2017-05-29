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Пилот мотодельтаплана погиб, пытаясь посадить его на одну из улиц Волгограда

Мотодельтаплан разбился при посадке на улицу в Волгограде
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В Волгограде разбился мотодельтаплан, в результате чего погиб пилот, который пытался посадить его на одну из улиц города, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, пилот пытался выполнить несанкционированный полет в черте города, но у него отказала техника. Мужчина пытался совершить жесткую посадку, но не рассчитал силу удара.
В итоге мотодельтаплан разрушился, а сам пилот погиб.
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Волгоград Происшествия
Интерфакс
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