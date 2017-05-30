СМИ: деревья упали на автомобили во дворе МЧС в Москве

Около 20 деревьев из-за сильного ветра упали во дворе возле здания Центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина в центре Москвы, сообщил сайт Life.

По данным СМИ, повреждены личные автомобили сотрудников ведомства, а также пожарные машины. Спасатели устраняют последствия урагана на территории министерства и разбирают завалы. Сумма причиненного ущерба пока не установлена.

29 мая на Москву обрушился самый мощный за 130 лет ураган. Ветер сносил крыши домов, ломал и вырывал с корнем деревья, сносил постройки. Был опубликован список из 11 погибших. Синоптики предупредили, что ураган может вернуться в столицу. Читать далее>>