Ураган 29 мая стал рекордным по силе ветра в Москве

Разбушевавшийся в Москве ураган по силе ветра побил рекорд 1998 года. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

«Порывы ветра сегодня в Москвы достигали 28-30 м/с. Такой же сильный ветер наблюдался в июне 1998 года. Тогда на станции Тушино был зафиксирован порыв ветра до 27 м/с. До сегодняшнего дня это был самый сильный ветер, отмеченный на территории города» , — отметила она.

Позднякова добавила, что активный атмосферный фронт переходит на соседние Калужскую и Владимирскую области. По всей вероятности, там тоже будет наблюдаться непогода. Специалист заверила, что в Москве в ближайшее время ожидать повторение урагана не следует.

«В Москве ветер еще будет усиливаться, могут быть порывы до 15-20 м/с, но это уже менее опасный ветер. Завтра погода более комфортная, с кратковременными дождями, никаких шквалистых усилений ветра мы уже не ждем», — заключила Позднякова.

Около 15 часов столичный регион оказался в зоне активного атмосферного фронта. Сначала он проявил себя шквалистым усилением ветра, затем начался ливень, местами сопровождался грозой и градом. По последним данным, в результате непогоды в Москве погибли 11 человек.