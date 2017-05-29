На Новой Риге ураган разметал пирамиду Голода

В Московской области на Новорижском шоссе ураганный ветер уничтожил так называемую пирамиду Голода. Об этом сообщает радиостанция «Серебряный дождь» в своем аккаунте в Twitter

«Легендарная пирамида на Новой Риге рухнула из-за урагана», - говорится в подписи к видео.

Пирамида была построена в 1999 году на 38-м километре шоссе. Высота строения достигала 44 метров, ее вес оценивался в 55 тонн. Стоимость возведения пирамиды – 1 миллион долларов. Пирамиды Голода были разработаны российским инженером Александром Голодом. По идее автора, сооружения должны «накапливать» «биоэнергию». В результате урагана в Москве погибли как минимум шесть человек. В настоящий момент все экстренные службы города переведены в усиленный режим. Объявлен оранжевый уровень опасности. Ураган сорвал крыши, повалил рекламные конструкции и деревья. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Такая погода сохранится до утра 30 мая.