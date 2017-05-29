На Новой Риге ураган разметал знаменитую пирамиду Голода

Налетевший на столичный регион днем 29 мая ураган наделал немало бед. Уже сообщается – пока со ссылками на источники – о смерти как минимум шести человек.

Сильнейший ветер вырывал с корнем огромные деревья, срывал крыши и металлические конструкции, в некоторых зданиях даже пробивало крышу и сносило облицовку со зданий.

"Наломал дров" ураган и в резиденции премьера России Дмитрия Медведева . Там сильнейшим ветром повалило несколько деревьев, которые упали прямо на парковку, где стояло несколько представительских авто.

Из-за стихийного бедствия затруднено движение пригородных поездов и поездов на МЦК.

Очевидцы также сообщают, что на Новорижском шоссе ураганом разметало так называемую пирамиду Голода. Видео опубликовано в "Твиттере" радио "Серебряный дождь"

Штормовое предупреждение действует в столичном регионе до конца дня 29 мая.