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На Новой Риге ураган разметал знаменитую пирамиду Голода
Налетевший на столичный регион днем 29 мая ураган наделал немало бед. Уже сообщается – пока со ссылками на источники – о смерти как минимум шести человек.
Сильнейший ветер вырывал с корнем огромные деревья, срывал крыши и металлические конструкции, в некоторых зданиях даже пробивало крышу и сносило облицовку со зданий.
"Наломал дров" ураган и в резиденции премьера России Дмитрия Медведева. Там сильнейшим ветром повалило несколько деревьев, которые упали прямо на парковку, где стояло несколько представительских авто.
Из-за стихийного бедствия затруднено движение пригородных поездов и поездов на МЦК.
Очевидцы также сообщают, что на Новорижском шоссе ураганом разметало так называемую пирамиду Голода. Видео опубликовано в "Твиттере" радио "Серебряный дождь".
легендарная пирамида на Новой Риге рухнула из за урагана #пирамида #ураган #ливень pic.twitter.com/sUjUvRdbLk— Серебряный Дождь (@news_silver) 29 мая 2017 г.
Штормовое предупреждение действует в столичном регионе до конца дня 29 мая.
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