Несколько человек погибли в результате урагана в Москве

В Москве жертвами ураганного ветра стали семь человек. Еще 69 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«От упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево около дома номер 18 на Ломоносовском проспекте», - заявил собеседник агентства.

На Кировоградской улице на мужчину перевернулась автобусная остановка, от полученных травм он скончался на месте. В настоящий момент все экстренные службы города переведены в усиленный режим. Объявлен оранжевый уровень опасности. Ураган сорвал крыши, повалил рекламные конструкции и деревья. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Такая погода сохранится до утра 30 мая.

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