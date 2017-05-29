В Польше задержаны пятеро россиян

В Польше полиция курортного города Сопот задержала пятерых россиян и четверых поляков за драку. Об этом сообщает Radio Gdańsk.

Драка произошла ранним утром в пятницу, 26 мая. По данным правоохранителей, причиной конфликта стала сигарета, которую один из задержанных попросил у другого, гулявшего в тот момент на улице с друзьями. Прохожий ответил ему, что не курит, после чего завязалась потасовка. Кто именно начал драку, не уточняется. В результате один из молодых людей сломал руку.

Полицейские установили личности участников конфликта: пятеро из них – россияне в возрасте от 23 до 27 лет, в том числе две девушки, еще четверо – поляки, жители Лодзи, Старгарда, Гданьска и Челядзи, в возрасте от 21 года до 34 лет.

Правоохранители заявили, что все участники драки были пьяны.

Восьми задержанным предъявили обвинения в участии в драке. По данным Radio Gdańsk, их, скорее всего, оштрафуют. При этом максимальное наказание за это нарушение составляет три года тюрьмы. Одна из задержанных девушек была допрошена в качестве свидетеля.