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Тела трех молодых людей найдены под мостом в Москве
Фото: public domain
В Москве под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД обнаружены тела трех человек. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Сообщение о страшной находке поступило в полицию 28 мая около 16:30. Сотрудники правоохранительных органов установили, что тела принадлежат троим молодым людям 1998 года рождения.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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