Главные события у вас в почте
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за подъема воды в реках
МЧС спрогнозировало подъем уровня воды в реках Краснодарского края.
Экстренное предупреждение об угрозе новых паводков распространила пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского Управления по гидрометеорологии ", в связи с избыточной увлажненностью почвы, повышенным фоном уровней воды... днем 29 мая и до конца суток 30 мая на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, местами с достижением опасных отметок", - отмечается в сообщении МЧС.
Спасатели рекомендуют населению принять необходимые меры безопасности. Ранее ТАСС сообщал, что объем ежедневного сброса воды из Краснодарского водохранилища увеличен до 1,2 тыс. кубометров в секунду.
Дождевыми паводками 27 мая подтопило часть улиц Краснодара. Из-за подъема уровня реки Чамлык 28 мая в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения и 27 придомовых территорий. По данным главного управления МЧС по Краснодарскому краю, на данный момент подтопленных территорий на Кубани нет.
Оставить комментарий