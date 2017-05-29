«Ведомости» извинились перед Фридманом за статью о «русской мафии»

Редакция газеты "Ведомости" в понедельник опубликовала опровержение и извинилась перед миллиардером Михаилом Фридманом за публикацию статьи о "русской мафии" в Испании, сообщается на сайте издания.

По итогам судебного процесса стороны заключили мировое соглашение, и газета обязалась опровергнуть собственный материал. "Ведомости" признали ошибку, а Фридман заверил, что будет удовлетворен опубликованным опровержением.

"Редакция газеты "Ведомости", ее учредитель АО "Бизнес ньюс медиа" и автор статьи — журналист Иван Васильев приносят свои извинения Михаилу Фридману за публикацию некорректных и неверных сведений о его деятельности, а также в связи с тем, что он был лишен возможности прокомментировать готовящуюся статью, так как свои вопросы автор статьи направлял лицу, которое не уполномочено представлять интересы Михаила Фридмана", — говорится в тексте опровержения.

Иск Фридмана был связан со статьей от 27 февраля с заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев ранее отдельно извинился перед Фридманом и выразил надежду, что "газета найдет разумный способ вернуться к теме и представить публике всю полноту информации и позиции всех сторон, как и делается обычно".

Шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков пояснял RNS, что при подготовке статьи была допущена человеческая ошибка — за комментариями сотрудники газеты обратились не по адресу. По его словам, ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции.

Фридман в свою очередь назвал "позитивным фактом" то, что редакция частично признала неправоту.