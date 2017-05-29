В Рязани следователи начали проверку после появившихся в сети сообщений о том, что на фельдшера скорой помощи напали во время драки в одном из кафе. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Рязанской области.

"По размещенной в сети интернет информации о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов к пострадавшей во время драки в одном из рязанских кафе женщине организована доследственная проверка", - гласит сообщение.

Как отмечается, следователи установят причину нападения и дадут правовую оценку действиям нападавшего.