Националисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе

Об этом пишет издание «Комсомольская правда в Украине».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 мая, у ночного клуба «Ибица», где должна была выступать певица. У здания собрались представители националистических организаций. Среди них были замечены «Правый сектор», «Одесский автомайдан» и другие. К месту стянули много сотрудников полиции и частной охраны.

Отмечается, что желающих посетить концерт было очень много, и им под ноги начали бросать петарды. Всего в их сторону прилетело четыре петарды и одна дымовая шашка.

Одного из активно протестующих задержала полиция, и другие националисты побежали его отбивать. В результате начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов . Вскоре задержанного отпустили.

В полицию поступило сообщение о минировании здания, правоохранители приступили к поиску возможной взрывчатки. В итоге организаторы решили отменить концерт.

Главная претензия «Правого сектора» — проявление лояльности певицы к россиянам.

«Правый сектор» запрещен в России как экстремистская организация.