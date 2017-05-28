"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев признал вину в получении взяток

Экс-губернатор Удмуртии Александр Соловьев , который обвиняется в получении многомиллионных взяток, признал свою вину с оговорками. Об этом пишет "Коммерсантъ"

Как объяснил адвокат Соловьева по назначению следствия Алексей Ульянов , за полтора месяца расследования экс-губернатор признал вину в получении взяток. Однако, по его словам, Соловьев признает лишь отдельные эпизоды и оспаривает сумму в 140 млн, о которой говорит следствие.

Адвокат отметил, что позиция экс-главы Удмуртии "правильная", так как в итоге она может привести к смягчению наказания. Кроме того, Ульянов отметил, что у следствия достаточно информации, чтобы говорить об обоснованности предъявленного Соловьеву обвинения.

Месяцем ранее сообщалось, что экс-глава Удмуртии в суде признал нарушение закона.