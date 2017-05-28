Друг смертника из Манчестера рассказал о его радикализации в Англии

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди оказался под влиянием радикальной группировки, действующей в городе. Об этом рассказал в интервью телеканалу Sky News друг детства террориста, рэпер под псевдонимом Geko.

«В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги. Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а теперь оказывается, что он совершил теракт в Манчестере», — сказал Geko.

По словам рэпера, Абеди рос «нормальным» и «улыбчивым» подростком. Геко заметил, что в последние годы его друг стал намного более религиозным, однако думал, что он исповедует «мир и любовь».

Геко также признался, что заплакал, узнав о причастности друга к теракту.

«Я сидел и думал о том, что погибли дети, и тот, кого я знал, виновен в этом», — отметил он.

Ранее британская полиция опубликовала фото Салмана Абеди, сделанное за несколько часов до взрыва на стадионе, в результате которого 22 человека погибли, около 120 пострадали.