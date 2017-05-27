Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

My father and mother both escaped Europe before the start of World War II. They met in college and we're inseparable in the 6 decades that followed. Here they are in Greece so many years ago. But that same love kept them close through tonight when my dad passed away. We love you Dad. Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:18 PDT

Будущий советник и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом польским дипломатом Тадеушем и в конце концов оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде

Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. Бжезинский также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык. Одним из наиболее известных является "Великая шахматная доска", в которой он излагал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.