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Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет

Умер Збигнев Бжезинский
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Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила его дочь Мика.
"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.
По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.
Будущий советник и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом польским дипломатом Тадеушем и в конце концов оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.
Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. Бжезинский также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык. Одним из наиболее известных является "Великая шахматная доска", в которой он излагал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.
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