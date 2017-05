Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила его дочь Мика.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

My father and mother both escaped Europe before the start of World War II. They met in college and we're inseparable in the 6 decades that followed. Here they are in Greece so many years ago. But that same love kept them close through tonight when my dad passed away. We love you Dad.