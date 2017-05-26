Серебренников прокомментировал ситуацию после обысков в «Гоголь-центре»‍

Режиссёр Кирилл Серебренников выразил благодарность коллегам и единомышленникам в связи с ситуацией, которая сложилась в возглавляемом им «Гоголь-центре».

«Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан (Хаматова), Фёдор Сергеич (Бондарчук), все мои коллеги — российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей и мировой прессе (список огромен, буду звонить и писать каждому лично!) — спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку!» — написал режиссёр на своей странице в Facebook.

23 мая худрук московского театра «Гоголь-центр», режиссёр Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении бюджетных средств.