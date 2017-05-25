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В Греции взорвали автомобиль экс-премьера страны
В центре Афин прогремел взрыв в автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на греческие правоохранительные органы.
«Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу», — заявил агентству полицейский, пожелавший сохранить анонимность.
По информации журналистов, взрывное устройство находилось в конверте. Пападимос занимал пост главы правительства Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.
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