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В автомобиле экс-премьера Греции Пападимоса сработало взрывное устройство
Фото: AP Photo / Ayis Theos
Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, пострадали он и его водитель, передает агентство Рейтер со ссылкой на греческую полицию.
"Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу", — приводит агентство слова полицейского, пожелавшего остаться неизвестным.
По данным агентства, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.
Газета "Катимерини" в своем Twitter также сообщает, что, по предварительным сообщениям, экс-премьер Пападемос и его водитель пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Афин.
Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.
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