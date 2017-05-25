В автомобиле экс-премьера Греции Пападимоса сработало взрывное устройство

Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса , пострадали он и его водитель, передает агентство Рейтер со ссылкой на греческую полицию.

"Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу", — приводит агентство слова полицейского, пожелавшего остаться неизвестным.

По данным агентства, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.

Газета "Катимерини" в своем Twitter также сообщает, что, по предварительным сообщениям, экс-премьер Пападемос и его водитель пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Афин.

Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.