К стадиону «Крестовский» приплыла мина времен ВОВ

Возле футбольного стадиона «Крестовский» саперы обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

Корабельную мину весом 1065 килограммов прибило к побережью Васильевского острова. Масса взрывчатки в снаряде достигала 230 килограммов. Мина была уничтожена на полигоне.

В настоящее время на арене ведутся работы по замене газона, так как уложенное изначально футбольное покрытие было признано непригодным для соревнований. Стоимость смены газона эксперты оценили в три миллиона рублей.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге строили почти 10 лет. Арена была сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. После сдачи арены в эксплуатацию выяснилось, что у стадиона не работает крыша, не выдвигается поле, а газон находится в неудовлетворительном состоянии. Строительство обошлось бюджету города в 50 миллиардов рублей. Предполагается, что стадион примет матчи Кубка конфедерации летом 2017 и встречи чемпионата мира в 2018 году. Первый матч Кубка конфедерации пройдет на Крестовском 17 июня, где сыграют сборные России и Новой Зеландии.