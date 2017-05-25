Движение на МКАД заблокировано

Движение на внутренней стороне МКАД временно приостановлено. Проезд по трассе был заблокирован сорвавшимся информационным щитом. Об этом сообщает портал LIFE

Инцидент произошел на седьмом километре дороги. Металлическая конструкция повисла над проезжей частью и угрожала жизни водителей. В настоящее время экстренные службы города устраняют последствия происшествия.

Скоро придет пора ехать домой с работы! Расскажите друзьям, чтобы они знали о пробке на МКАД, — для этого нажмите кнопки соцсетей ниже: