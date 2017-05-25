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К стадиону «Крестовский» приплыла мина времен ВОВ
Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена недалеко от петербургского футбольного стадиона «Крестовский». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с бомбой образца 1931 года с полной массой боеприпаса 1065 килограммов, а взрывчатого вещества — 230 килограммов. Отмечается, что мина была вынесена течением. Находку вывезли на полигон, где ее уничтожили методом подрыва.
На «Крестовском» в данный момент ведется замена газона, так как поле, уложенное изначально, пришло в негодность.
Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, который стартует 17 июня, ивстречи чемпионата мира-2018.
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