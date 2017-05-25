Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В жилом доме на западе Москвы нашли бомбу
Жителей одного из домов на западе Москвы эвакуировали из-за обнаруженного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По предварительным данным, «готовую к использованию» взрывчатку нашли в квартире дома номер 14 на Новопеределкинской улице. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Они оцепили прилегающую к дому территорию.
РЕН ТВ уточняет, что эвакуировать пришлось жителей двух подъездов этого дома.
Оставить комментарий