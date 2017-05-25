В Москве нашли мертвым Бориса Кульчицкого, одного из руководителей НПО «Космос» . Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмена обнаружила его дочь в квартире на Шенкурском проезде. На его теле зафиксировали перелом ребер, ушибы и другие травмы.

Расследованием смерти Кульчицкого занялись правоохранительные органы . Рассматриваются версии убийства и несчастного случая.

В 2014 году НПО «Космос» было признано банкротом. Летом 2015 года Таганский суд Москвы заочно арестовал президента НПО Андрея Чернякова по обвинению в хищении кредитных средств, выданных Банком Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Тоннель обещали открыть еще в 2009 году, но сроки несколько раз переносились, в итоге объект достроила другая компания.

НПО «Космос» также занималось строительством Третьего транспортного кольца и реконструкцией Ленинградского проспекта от улицы Беговой до станции метро «Сокол».