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В Москве найден мертвым один из руководителей НПО "Космос"
В Москве нашли мертвым Бориса Кульчицкого, одного из руководителей НПО «Космос». Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
Бизнесмена обнаружила его дочь в квартире на Шенкурском проезде. На его теле зафиксировали перелом ребер, ушибы и другие травмы.
Расследованием смерти Кульчицкого занялись правоохранительные органы. Рассматриваются версии убийства и несчастного случая.
В 2014 году НПО «Космос» было признано банкротом. Летом 2015 года Таганский суд Москвы заочно арестовал президента НПО Андрея Чернякова по обвинению в хищении кредитных средств, выданных Банком Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Тоннель обещали открыть еще в 2009 году, но сроки несколько раз переносились, в итоге объект достроила другая компания.
НПО «Космос» также занималось строительством Третьего транспортного кольца и реконструкцией Ленинградского проспекта от улицы Беговой до станции метро «Сокол».
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