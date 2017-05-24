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Сотрудники ФСО раскрыли кражу сумки в Кремле
Сотрудники Федеральной службы охраны и полиция раскрыли кражу сумки у работника «Транснефти» в гардеробе Кремля, подозреваемый задержан, сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО. Сумку украли у 54-летнего сотрудника «Транснефти» в Мироваренной палате Московского Кремля, передает «Интерфакс».
Отмечается, что к ФСО обратилась администрация Музеев Кремля. Преступник был установлен и совместно с полицией задержан, передает РИА «Новости».
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