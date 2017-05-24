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Башню «Федерация» экстренно эвакуировали в Москве
Спасатели экстренно эвакуировали людей, находившихся в башне «Федерация» международного делового центра «Москва-Сити». Причины эвакуации не называются, сообщил Life.
На кадрах, которое опубликовал сайт, можно заметить, что у здания в настоящий момент работают несколько пожарных машин. Огня или дыма на видео не наблюдается.
Также можно увидеть, как эвакуированные сотрудники и посетители башни «Федерация» столпились у здания. Они ждут разрешения вернуться обратно.
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