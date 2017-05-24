Башню «Федерация» экстренно эвакуировали в Москве

Спасатели экстренно эвакуировали людей, находившихся в башне «Федерация» международного делового центра «Москва-Сити». Причины эвакуации не называются, сообщил Life.

На кадрах, которое опубликовал сайт, можно заметить, что у здания в настоящий момент работают несколько пожарных машин. Огня или дыма на видео не наблюдается.

Также можно увидеть, как эвакуированные сотрудники и посетители башни «Федерация» столпились у здания. Они ждут разрешения вернуться обратно.