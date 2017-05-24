"Мужчина рассказал, что на ул. 3-я Фрунзенская, д. 5, корп. 1 он, управляя указанной машиной, остановился перед воротами и ждал, когда их откроет охрана здания. В зеркало заднего вида заявитель увидел, как к автомобилю бежит мужчина, держащий в руках бутылку с зажигательной смесью. Опасаясь за свою жизнь и иномарку, заявитель резко тронулся с места, и в этот момент незнакомец швырнул бутылку, которая разбилась о багажник", - заявил он.

После этого водитель вышел из автомобиля, чтобы осмотреть его и увидел четверых мужчин в автомобиле Toyota RAV4, который резко набрал скорость при его виде. В данный момент полиция проводит проверку по факту заявления.

Источник также рассказал, что в середине марта также сообщалось о нападении на данный Maybach на 3-й Фрунзенской улице.