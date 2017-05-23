Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди

"Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером - это 22-летний Салман Абеди", - сообщил он. При этом Хопкинс добавил: "Однако поскольку его имя еще не было официально названо коронером, мне не хотелось бы делать дальнейшие комментарии о нем на данной стадии".

Это заявление главный констебль полиции Большого Манчестера сделал после своей встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МВД королевства Эмбер Радд, которая состоялась в Манчестере.

Ранее имя Салмана Абеди звучало в СМИ со ссылкой на информацию американских чиновников, которые в том числе сообщили, что террорист-смертник прибыл в Манчестер поездом из Лондона. Теперь же это имя подтвердили и британские правоохранительные органы.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.