Мэй прокомментировала взрыв в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сделала заявление в связи с произошедшим взрывом на «Манчестер Арене».

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы работаем над тем, чтобы получить детальную информацию о том, что полиция рассматривает как ужасающий террористический акт. Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями тех, кто пострадал», — говорится в заявлении.

Поздно вечером 22 мая британские СМИ сообщили о двух мощных хлопках на самой крупной спортивной арене в Великобритании. Позднее стало точно известно о по крайней мере одном взрыве на «Манчестер Арене» во время концерта певицы Арианы Гранде, в результате которого 19 человек погибли.