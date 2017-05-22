Избитый в Мексике россиянин пришел в сознание

ТАСС Гражданин России Алексей Макеев пришел в сознание. Он был избит жителями мексиканского города Канкун. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ. Его слова передает

«Он пришел в сознание, ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как приемлемое, мы надеемся, что уже можем начать работу», - заявил Печ.

Конфликт между 43-летним Макеевым и местными жителями произошел 19 мая. На россиянина напали порядка 200-300 человек. Мужчина получил черепно-мозговую травму, из-за которой врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому. Полиция долгое время не вмешивалась в события. Печ добавил, что будет установлена ответственность как сотрудников правоохранительных органов , так и тех, кто проник в дом Макеева. Одному из нападавших россиянин нанес смертельные ножевые ранения. На территории Мексики Макеев находится с нарушениями режима пребывания.

Нападение на россиянина было вызвано его видеороликами, в которых он оскорблял граждан Мексики, включая женщин и детей. В Мексике россиянина прозвали «русским наци-лордом». В декабре 2016 года мексиканские власти арестовывали Макеева за то, что он оскорблял горожан. При задержании злоумышленник оказывал сопротивление. Позднее он был выпущен на свободу. В России Макеева несколько раз отправляли на принудительное лечение в психоневрологическую клинику. Однако в январе 2013 года мужчина получил медицинское заключение, в котором говорилось, что он абсолютно здоров.