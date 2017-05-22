Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что курсантка Белгородского юридического института Людмила Фурсова была отчислена с третьего курса из-за того, что ее биологическая мать сидит в тюрьме за убийство. Девочку в 3 года нашли в собачьей будке, где она пыталась обогреться и поесть, и передали в приемную семью, которая позже вернула ее в детдом из-за нехватки денег. Позже опеку над девочкой взяла ее нынешняя приемная мать Татьяна Демихова.

"МК" пишет, что девушка поступила в вуз самостоятельно, не воспользовавшись положенными сироте льготами, пройдя все психологические тестирования. Издание приводит цитату из приказа об отчислении, согласно которому Фурсова, "обладая статусом сотрудника органов внутренних дел РФ, по надуманному поводу, под предлогом плохого самочувствия, не подтвержденного медицинским диагнозом, умышленно с целью получения оправдания своему отсутствию на учебных занятиях в ходе беседы с терапевтом медсанчасти допустила некорректное поведение".

По словам Фурсовой, которую цитирует "МК", она плохо себя чувствовала в тот день и пошла в медпункт за освобождением, но медсестра ответила, что она все придумала, отказала в освобождении и отправила обратно на занятия. Издание также сообщает, что девушке предъявили требование возместить 300 тысяч рублей — средства, потраченные государством за три года на ее обучение.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по публикации, выявленной в ходе мониторинга СМИ… В одном из интернет-изданий опубликована статья "Девочка из собачьей будки: курсантку МВД отчислили за ее прошлое", — говорится в сообщении следственного ведомства.

В УМВД по Белгородской области сообщили, что курсантка была отчислена по результатам служебной проверки.