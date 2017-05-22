Полковника ФСБ объявили в розыск по делу Захарченко

Сообщается, что следователь сообщил об этом в Мосгорсуде , где рассматривается жалоба на обыск.

"Подозреваемый Сенин находится в розыске", - сказал он.

Ранее адвокат сообщил, что полковник ФСБ России Сенин скрылся от следствия за границу.