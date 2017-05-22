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Газета.Ru

Полковника ФСБ объявили в розыск по делу Захарченко

Полковник ФСБ Дмитрий Сенин - фигурант по делу экс-заместителя руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко - объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
Сообщается, что следователь сообщил об этом в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на обыск.
"Подозреваемый Сенин находится в розыске", - сказал он.
Ранее адвокат сообщил, что полковник ФСБ России Сенин скрылся от следствия за границу.
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