Главные события у вас в почте
Полковника ФСБ объявили в розыск по делу Захарченко
Полковник ФСБ Дмитрий Сенин - фигурант по делу экс-заместителя руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко - объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
Сообщается, что следователь сообщил об этом в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на обыск.
"Подозреваемый Сенин находится в розыске", - сказал он.
Ранее адвокат сообщил, что полковник ФСБ России Сенин скрылся от следствия за границу.
Оставить комментарий