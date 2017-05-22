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Во Львове мусор после ливня плавал по улицам
После ливня во Львове мусор со стихийных свалок разнесло по всему городу водными потоками, сообщает РИА Украина.
Накануне во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. Коммунальщики работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках.
Жители города делятся фото и видео с последствиями стихии — по улицам плавают горы мусора, а там, где вода уже ушла, бегают крысы.
Во Львове существует проблема с вывозом мусора, в результате во многих районах скопились отходы, представляющие опасность для санитарного состояния города. Львовскую свалку закрыли в 2016 году после пожара, и с тех пор мусор из Галичины путешествует по всей Украине. СМИ сообщали, что львовские отходы незаконно сбрасывают в других регионах, в том числе и в Одесской области.
В апреле власти Львовской области подписали меморандум, согласно которому города региона обязались принимать мусор в течение двух лет. Однако в мэрии столицы Галичины позднее признали, что соглашение не работает.
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