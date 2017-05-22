Главные события у вас в почте
Франция сняла охрану российского посольства
МВД Франции осенью 2016 года сняло охрану с посольства России в Париже, и с тех пор диппредставительство справляется с обеспечением безопасности собственными силами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника в МИД РФ.
По данным газеты, район, где расположено российское посольство, периодически патрулирует лишь мобильная бригада полиции.
Источник издания отметил, что полноценная охрана возобновляла работу только в дни, когда происходили трагические события (например, убийство в Турции посла РФ Андрея Карлова и теракт в метро Петербурга).
Во французском МВД отмену охраны объяснили тем, что все правоохранители стянуты для поддержания безопасности на улицах Франции. Французская полиция начала усиленно работать в 2015 году, когда было объявлено чрезвычайное положение из-за терактов. Однако собеседники «Известий» утверждают, что другие иностранные диппредставительства все еще охраняются французской полицией.
По словам другого дипломатического источника, знакомого с ситуацией, «Париж, таким образом, возможно, пытается заставить российскую сторону повысить траты на собственную охрану».
Охрану иностранных посольств страной пребывания предписывает Венская конвенция о дипломатических отношениях, отмечают «Известия». «На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства», - говорится в тексте документа.
Оставить комментарий