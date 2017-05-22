На Эвересте погибли три альпиниста, один пропал без вести

Трое альпинистов погибли в воскресенье на Эвересте, еще один считается пропавшим без вести, пишет издание Washington Post со ссылкой на местные власти.

Погибшими, по данным газеты, были граждане США, Словакии и Австралии.

Американец Роланд Йервуд в 2015 году пережил на Эвересте сход лавины, вызванный землетрясением. В 2017 году он решил покорить Эверест еще раз, но скончался неподалеку от вершины горы, пишет издание, ссылаясь на представителей туристической отрасли Непала.

Словак Владимир Штрба также скончался воскресенье, пишет издание. Третьей жертвой, по данным газеты Himalayan Times, стал австралийский альпинист Франческо Энрико Марчетти, спускавший с горы после того, как почувствовал недомогание от горной болезни.

По данным Washington Post, кроме того, пропал без вести индийский альпинист, ведутся его поиски.