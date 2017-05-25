«Девочку из собачьей будки» восстановили в институте решением главы МВД

Глава МВД Владимир Колькольцев сегодня своим личным указанием пересмотрел решение об отчислении из юридического института города Белгорода Людмилы Фурсовой , "девочки из собачьей будки". Сообщение об этом появилось на сайте ведомства в 10 часов утра.

Напомним, что речь идет о курсантке третьего курса Белгородского юридического института Люде Фурсовой, социальной сироте. Ее мама давно лишена родительских прав и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы, саму же не пришедшуюся ко двору девушку под явно надуманным предлогом решили отчислить из элитарного учебного заведения якобы за то, что она опорочила честь офицера. Но никаких доказательств этому представлено не было.

С курсантки пытались еще и содрать 300 тысяч рублей, именно столько государству стоило ее обучение, а если не довольна, то может идти в суд и доказывать там свою правду, сколько влезет.

Мы подробно написали об этой вопиющей ситуации 21 мая в материале «Девочка из собачьей будки»: курсантку МВД отчислили за ее прошлое»

Больше полумиллиона читателей статьи в "МК" посочувствовали беде Людмилы и предложили свою помощь. После широчайшей огласки из руководства института поздно ночью 22 мая позвонили в деревню Добринка Липецкой области, где проживает Людмила с опекунами и пригласили на следующий же день прибыть в ВУЗ, где девушку восстановят в ее правах.

Однако в Белгороде опекунов и Люду, проехавших за день больше 400 километров, встретил увесистый замок. В учебном заведении заявили, что господин генерал в отпуске, а тот, кто им звонил, заместитель начальника по кадрам, якобы срочно уехал в Москву. Другие курсанты, бывшие друзья девушки, пробегали мимо нее, не здороваясь и не поднимая глаз... Об этой ситуации читайте в статье «Новое унижение».

Насколько стало известно "МК" сейчас в институте работает комиссия Следственный Комитет РФ , проводит проверку по фактам, изложенным в публикации. Кто все-таки виноват в дискриминации сироты и должен же кто-то за это ответить... Возможно, именно поэтому обстановка здесь сейчас такая нервная. Но обманутым в очередной раз приемным родителям Люды от этого было не легче.

"Предложили нам бесплатно номер в гостинице и покормить. Мы не нищие, чтобы принимать такие подачки. Так стыдно, что меня, старую дуру, обвели вокруг пальца. А я еще поверила в сказку, - сокрушалась Татьяна Михайловна Демихова, которая фактически заменила Люде мать...

Но уже сегодня утром все снова перевернулось с ног на голову.

В "МК" позвонили из пресс-центра МВД РФ и сказали, что на сайте ведомства уже опубликовано личное распоряжение министра о восстановлении Людмилы Фурсовой.

"По указанию Министра внутренних дел Российской Федерации пересмотрено решение об отчислении курсантки третьего курса Белгородского юридического института".

Отмечается, что руководство института также приняло решение об отмене приказа, связанного с увольнением курсантки со службы во внутренних органах. "Спасибо всем, кто нам помогал, кто не оставил в беде, это все благодаря вашему неравнодушию, русские люди", - не сдерживают слез приемные родители.

Насколько нам известно, эту ситуацию Владимир Колокольцев продолжает держать под своим личным контролем. Люде же предстоит сессия и летние каникулы, которые она уже, наверное, и не ждала...

Но если девушка того захочет, то наша газета готова выступить с ходатайством перед милицейским ведомством, чтобы ее перевели в другой ВУЗ.