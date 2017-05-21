Избитый в Канкуне россиянин парализован

Россиянин Алексей Макеев , избитый в драке с мексиканцами в Канкуне, получил тяжелую черепно-мозговую травму, но его жизнь вне опасности. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.

"Он лежит без сознания, парализованный, в искусственной коме, с черепно-мозговой травмой, - сказал Болбот. - По словам главного врача, его жизни ничего не угрожает, но о последствиях всех этих травм можно будет говорить только после проведения соответствующего обследования и лечения". Болбот добавил, что российским дипломатам удалось добиться усиления охраны в палате Макеева.

Порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением россиянина к дому, где он проживал. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один гражданин Мексики получил ножевое ранение, от которого позднее скончался. Прокуратура Канкуна пока не ответила на запрос ТАСС о ходе расследования случившегося.

Жителей города возмутило то, что Макеев без повода оскорблял окружающих и проявлял агрессию по отношению к ним. При этом он делал видеозаписи своих действий и выкладывал в интернет.