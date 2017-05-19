СМИ узнали подробности о сбое в сети «Мегафона»

Сбой в работе телефонного оператора «Мегафон» был вызван неполадками в системе базы данных. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Речь идет о сбоях в работе HLR (Home Location Register), регистрирующего абонентов в сети. Аппаратный комплекс отвечает за работу 2G и 3G. При сбоях в базе данных станции не могут отследить SIM-карту абонента. В «Мегафон» данную информацию подтвердить отказались. Ранее в компании заявляли, что проблемы со связью были вызваны аварией на одном из элементов сетевого оборудования.