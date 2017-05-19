В сети «МегаФона» произошел сбой



Абоненты "МегаФона" сообщили о массовом сбое в сети мобильного оператора. Сбой зафиксирован в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Владимире и ряде других российских городов, сообщает портал Каждыйсбой.ru

"Нет сети, юго-восток Москвы", - сообщили абоненты в комментариях на сайте.



"Самара вся упала", "Нет сети. Владимир", " Постоянно пропадает сеть. Уфа ", " Казань, нет сети пишет. Когда мне звонят, дозваниваются до другого абонента", " Нижний Новгород, нет сети, нет связи", - пишут абоненты "МегаФона" из разных российских городов.



Также в комментариях приводится ответ, который на запросы абонентов якобы дали в компании. В "МегаФоне" сообщили, что "ситуация носит временный характер и связана с проводимыми техническими работами".



Ранее сообщалось, что компьютерные системы "МегаФона" подверглись атаке вируса WannaCry.