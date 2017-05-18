Шантажист пригрозил убить детей Шумахеров

Злоумышленник угрожал супруге чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринне, что убьет ее детей, если она не согласится заплатить 900 тысяч евро. Об этом сообщает Bild

«Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети будут убиты», - написал шантажист на электронную почту Коринне Шумахер.

Однако женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов . Полицейским удалось установить личность преступника по номеру банковского счета, который был указан в письме с угрозами.

Позже 25-летний злоумышленник Хусейн Б. признал свою вину, однако он не смог объяснить свои мотивы. Районный суд немецкого Ройтлингена приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно за вымогательство и угрозу жизни, а также оштрафовал на 4,5 тысячи евро и назначил 50 часов общественных работ.