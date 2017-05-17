У Дениса Вороненкова оказалось темное юридическое прошлое

У покойного депутата следствие изъяло два наградных пистолета

Несмотря на то что Денис Вороненков был застрелен еще 23 марта этого года в Киеве, власти Украины до сих пор не ответили на запросы по делу, поступившие из России. Тем не менее свое расследование по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия) ГСУ СКР проводит весьма активно. На допросах у следственной бригады побывали десятки человек, а сами следователи провели несколько обысков и выемок. В ходе одного из таких мероприятий из ячейки банка ВТБ 24 , зарегистрированной на Дениса Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. При этом оба они оказались наградными. Первый экс-депутат получил от властей Киргизии за весомый (обычно он составляет несколько десятков тысяч долларов) вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов этой страны. В свое время следствие подозревало господина Вороненкова в том, что, работая в Госдуме, он за вознаграждение распространял от имени властей Киргизии Glock. Для этого в РФ была ввезена партия из 100 пистолетов. Однако материалам не был дан ход -- так же, как и основному делу о рейдерском захвате, по которому проходил депутат.

В свою очередь, ПСМ, предназначенный для скрытого ношения офицерами и начальством спецслужб, Денис Вороненков, как следует из найденных документов, получил в награду от упраздненной ныне ФСКН. Согласно гравировке, сделанной на пистолете, награда была вручена ему "за мужество". При каких обстоятельствах он его проявил, пока неизвестно. Однако, согласно справке из архивов ФСКН, будущей депутат служил в службе безопасности ведомства в 2007-2008 годах. По данным источников "Ъ", вместе с оружием в ячейке хранилась коллекция из двух десятков швейцарских часов самых престижных и дорогих марок.

Изучение послужного списка депутата от КПРФ привело следствие к выводу о том, что в карьере господина Вороненкова достаточно много белых пятен, связанных, в частности, с его образованием.

Как было установлено в ходе расследования, после окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 году Денис Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Однако, как следует из ответов, полученных на запросы следствия, проучился он там всего два года, после чего, согласно документам, отслужил срочную в в/ч 63336, расположенной в Бобруйске.

При этом, согласно другим документам, поступившим из Минска, срочную службу в войсках связи в Бобруйске будущий депутат каким-то образом совмещал с работой барменом и официантом в питейных заведениях в столице Белоруссии, расположенной от его части в 140 км. С 1992 по 1994 год он уже официально числился менеджером в минском ТОО "Эпсон". В 1995-1997 годах Денис Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В том же 1995 году, не имея высшего юридического образования, господин Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. По данным самого экс-депутата, в надзоре он работал следователем и помощником прокурора.

По версии следствия, свой диплом юриста он представил работодателям только в феврале 1996 года -- это был документ Рязанского госуниверситета им. С. Есенина. Как установило следствие, там Денис Вороненков вместо положенных пяти лет "проучился" всего три месяца. А при поступлении в вуз представил справку о том, что с 1990 по 1994 год учился и окончил Петрозаводский госуниверситет. На запрос следствия из госуниверситета ответили: такого студента, как Денис Вороненков, у них никогда не было. Тем не менее отсутствие реального высшего образования не помешало затем экс-депутату защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя из рязанского университета, принимавшего у будущего политического деятеля и госэкзамены.

Источники "Ъ" в СКР отмечают, что полученные следствием данные не имеют прямого отношения к преступлению, совершенному против гражданина России Вороненкова на Украине, но характеризуют его как человека, склонного к аферам. Возможно, одна из них и стоила жизни бывшему депутату.