Самолет пропал в зоне Бермудского треугольника

Направлявшийся из Пуэрто-Рико во Флориду небольшой самолет MU-2B, на борту которого находились четыре человека, в том числе двое детей, пропал с радаров. Самолет MU-2B вылетел из Пуэрто-Рико в понедельник в 11.00, через три часа связь с ним пропала, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters

На борту находились жители Нью-Йорка – двое взрослых и двое детей.

Береговая охрана США сообщила, что связь была потеряна, когда самолет находился на высоте 7 тыс. метров над Эльютерой - одним из Багамских островов, там и были развернуты поиски.

Позднее стало известно, что в 60 километрах от острова Эльютера были найдены обломки самолета, сейчас выясняется, принадлежит ли они пропавшему MU-2B.

Этот район входит в так называемый Бермудский треугольник, вокруг которого ходит много легенд, в частности, о том, что здесь бесследно исчезают морские и воздушные суда.