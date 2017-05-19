У администрации Порошенко прошел митинг протеста против запрета «ВКонтакте»

В Киеве прошла акция против блокировки социальной сети «ВКонтакте» на территории Украины. Мероприятие состоялось у здания администрации главы государства . Об этом сообщает портал «Информатор»

«По словам участников, они общаются через соцсеть «ВКонтакте» с участниками АТО (так называемой антитеррористической операции – прим. Рамблер), а запрет является первым шагом к цензуре», — заявила жительница Киева Светлана Соколова

В митинге приняли участие в основном студенты и школьники. Среди лозунгов, прозвучавших на акции протеста, «Запрещать запрещено!» и «Слава свободной диванной армии». Украинские СМИ ранее сообщали о случаях, когда сотрудники фирм по ремонту компьютеров предлагают за деньги восстановить доступ к социальной сети.