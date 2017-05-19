Главные события у вас в почте
У администрации Порошенко прошел митинг протеста против запрета «ВКонтакте»
Фото: ІНФОРМАТОР
В Киеве прошла акция против блокировки социальной сети «ВКонтакте» на территории Украины. Мероприятие состоялось у здания администрации главы государства. Об этом сообщает портал «Информатор».
«По словам участников, они общаются через соцсеть «ВКонтакте» с участниками АТО (так называемой антитеррористической операции – прим. Рамблер), а запрет является первым шагом к цензуре», — заявила жительница Киева Светлана Соколова.
В митинге приняли участие в основном студенты и школьники. Среди лозунгов, прозвучавших на акции протеста, «Запрещать запрещено!» и «Слава свободной диванной армии». Украинские СМИ ранее сообщали о случаях, когда сотрудники фирм по ремонту компьютеров предлагают за деньги восстановить доступ к социальной сети.
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране».
Оставить комментарий