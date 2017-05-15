Жертвой сотрудника МИД России , расстрелявшего ее вместе с малолетней дочерью и покончившего с собой, оказалась его бывшая коллега. Во внешнеполитическом ведомстве Анастасия М. работала с 2002 по 2005 годы.

Оказалось, что жертвой стрелка оказалась его бывшая коллега, передает РЕН ТВ . Сотрудники правоохранительных органов установили оружие, из которого Шилин убил женщину и ребенка. В квартире дипломата обнаружили немецкое ружье "Меркель".

Известно, что ходе обыска были найдены в общей сложности четыре ружья. Это "Стайер Манлихер", "Блейзер НР-Р", ИЖ-27М, а также ружье "Меркель", из которого стрелял в своих жертв Шилин. Кроме того, были найдены шесть коробок с патронами. Также выяснилось, что Шилин несколько раз стрелял в спину пытавшейся убежать девочке.

В прошлом сотрудник МИД занимал должность советника-посланника посольства России в Индонезии. До этого Шилин занимал пост первого секретаря департамента по вопросам безопасности и разоружения ведомства.

На дипломатической службе мужчина находился с 1996 года. Работал в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Австрии и США. Шилин являлся специалистом по вопросам вооружений и стратегической стабильности стран Южной Азии.