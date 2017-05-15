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На Московском НПЗ опровергли нештатную ситуацию
На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) не происходило нештатных ситуаций, прием нефти и отгрузка нефтепродуктов приостановлены по плану, сообщили в пресс-службе предприятия. Там отметили, что на заводе проводятся пусконаладочные работы после завершения ремонта, и работа будет продолжена в ближайшее время, передает РИА «Новости».
«14 мая в 9.30 установку получения серы Московского НПЗ остановили в соответствии с технологическими процедурами. Система сработала штатно, внештатных ситуация не было», - пояснили в пресс-службе. Ранее в понедельник советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что МНПЗ с 14 мая остановил прием и сдачу готовой продукции в систему из-за нештатной ситуации.
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