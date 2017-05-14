На юге Москвы концентрация сероводорода превысила допустимую норму в 17 раз

В Москве зарегистрировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Выбросы фиксируются в районе Орехово-Борисово, сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Графики показывают , что в 4 утра концентрация была превышена в 10 раз, в 5 утра – в 17 раз.

К 6 утра концентрация слегка снизилась, однако все равно превышала норму в 13 раз.

Также выбросы сероводорода были отмечены в Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском и Царицыно.

Подобные инциденты возникают в столице все чаще. Так, в январе 2017 года повышенная концентрация сероводорода была зафиксирована на юго-востоке Москвы. В частности, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму. По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ было возбуждено уголовное дело.