Боец ММА жестоко избил пенсионера

В Тамбовской области профессиональный боец MMA избил пенсионера на огороде. Соседи поругались из-за разведенного костра, в итоге ссора закончилась дракой, сообщает издание Life со ссылкой на соцсети.

Инцидент произошел в населенном пункте Кузьмино-Гать возле Тамбова. 64-летний Сергей Зяблов увидел, что его сосед развел костер и сжигает навоз в огороде. Рядом находился сеновал, который мог вспыхнуть. Зяблов попросил потушить костер, началась ссора. К ней подключились сыновья соседа, один из которых является бойцом ММА. Life сообщает, что его зовут Тенгиз Халтян.

«Тенгиз взял палку и кинулся на меня, у меня в руках вилы были, и я отбил палку. Потом уже не помню почти ничего. Они все втроём избивали», — рассказал Сергей Зяблов.

Пенсионер обратился в больницу, у него обнаружили ушибы головы, рваные раны и перелом носа. Пострадавший написал заявление в полицию.